Москва, 14 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Санкции Запада против России и Белоруссии оказали влияние и на страны Евразийского экономического союза. Об этом 14 апреля заявил директор Первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Евдокимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги стран-участниц ЕАЭС

«Безусловно, введенные Западом в последние месяцы в отношении России и Белоруссии беспрецедентные по своим масштабам незаконные односторонние ограничительные меры не могли не сказаться на государствах-членах ЕАЭС ввиду глубокой взаимосвязанности экономик в рамках единого рынка», — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

Евдокимов добавил, что в настоящее время основное внимание «пятёрки» уделяется мерам по нивелированию негативных последствий западных санкций, обеспечению рынка ЕАЭС необходимыми товарами – как промышленными, так и сельскохозяйственными.

«Наибольший эффект в этом контексте имеет политика импортозамещения», — указал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией специальной военной операции на Украине западные страны поспешили ввести новые масштабные санкции против Москвы и Минска.