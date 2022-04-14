Казань, , 09:54 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») в отношении 23-летнего жителя города Казани. Мужчина вину не признает, сообщает следственное управление СКР по РТ.

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По версии следствия, ночью 7 января 2021 года подозреваемый проник в квартиру одного из домов по улице Чуйкова, где проживала его 18-летняя девушка. Злоумышленник нанес подруге множественные удары ножом, а также ее 59-летней матери и 62-летнему отцу, которые в результате полученных ранений скончались на месте. Затем он выпрыгнул из окна квартиры на 4 этаже, получив при этом различные травмы.

Предполагается, что причиной убийства стало желание девушки разорвать отношения с подозреваемым.

Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани утром 9 апреля в подъезде дома было обнаружено тело 39-летней женщины с семью ножевыми ранениями. Около дома обнаружили тело ее 52-летнего мужа.

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