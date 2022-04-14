Москва, , 09:40 — REGNUM О героических действиях механика-радиотелефониста реактивного артиллерийского дивизиона рядового Шерзота Фозилова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 14 апреля в Минобороны России.

Механик-радиотелефонист реактивного артиллерийского дивизиона рядовй Шерзот Фозилов Минобороны РФ

Уточняется, что рядовой во время ожесточенных боев с украинскими националистами в составе реактивного артиллерийского дивизиона передавал информацию об артиллерийской разведке и корректировке огня в условиях непрекращающегося огня.

«В ходе очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего дивизион на некоторое время лишился возможности корректировать огонь», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Фозилов, понимая то, что из-за этого возникла большая вероятность уничтожения артиллерийских расчетов ВС РФ, в оперативном порядке под огнем украинских неонацистов восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил корректировку огня.

«В результате мужественных и профессиональных действий, сопряженных с риском для жизни рядового Фозилова, силами артиллерийского дивизиона было уничтожено три укрепленных опорных пункта противника, артиллерийская батарея на позиции и до 40 националистов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях капитана Петра Чёткина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.