Москва, 14 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Россия сумела приспособиться к санкциям, по главным сельскохозяйственным товарным группам вышла практически на самообеспечение. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Россия существует под санкциями несколько лет и сумела к ним приспособиться: налажено импортозамещение, по ключевым сельскохозяйственным товарным группам мы вышли практически на полное самообеспечение», — сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что совместные со странами — участницами ЕАЭС проекты в промышленной и агропромышленной сферах становятся еще более актуальными сейчас.