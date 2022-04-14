Симферополь, , 09:38 — REGNUM Ялтинский международный экономический форум решено провести в четвёртом квартале 2022 года. Об этом в телеграм-канале 14 апреля написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов на церемонии торжественного открытия V Ялтинского международного экономического форума Rk.gov.ru

«Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года. О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса проведение ЯМЭФ переносилось несколько раз: форум не состоялся в 2020 году, был отложен в 2021 году. В 2022 году власти также заявляли о планах его переноса на осень. Отметим, что ранее Аксёнов заявлял о том, что власти региона рассчитывают на расширение списка иностранных участников форума.

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