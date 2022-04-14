Всеволожск, Ленинградская область, 14 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту повреждения памятного километрового столба на Дороге жизни, сообщили 14 апреля в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

t. me/lenobladminka Поврежденный километровый столб Дороги жизни в Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что повреждения обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса «Дорога жизни» при контрольном объезде объектов культурного наследия. Хулиганы оторвали от километрового столба у поселка Рахья во Всеволожском районе гипсовой конструкции серпа и молота.

«По поручению председателя СК России следственными органами возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.