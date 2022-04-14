Брянск, 14 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Вступил в законную силу первый в Брянской области приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Sledcomrf.ru Колония

В октябре 2021 года Брянский областной суд по совокупности преступлений приговорил к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима 41-летнего жителя Брянска Исмаилова Газанфара Азизага оглы. Установлено, что мужчина не позднее 1 апреля 2019 года приобрёл статус так называемого «положенца» и стал выступать на территории региона в качестве доверенного лица криминального мира.

Осуждённый и его адвокат обжаловали приговор в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции согласилась с выводами суда первой инстанции о виновности Исмаилова. Однако учитывая, что истёк срок периода рассмотрения апелляции по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», осуждённый будет изолирован от общества на 10 лет. Приговор вступил в силу 13 апреля.