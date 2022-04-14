Москва, , 09:38 — REGNUM Банк ВТБ уменьшил ставки по ипотечным программам, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

С 14 апреля снижаются ставки по всей линейке базовых ипотечных программ, предусмотренных для приобретения жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. При этом минимальная ставка снижена на 5,5 процентных пункта. Она составляет теперь 16,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России IT-сектору будут предоставлены льготные кредиты по ставкам не выше 3% на реализацию новых проектов и разработку новых продуктов, а также кредиты по ставке в 11% на обеспечение текущей деятельности.