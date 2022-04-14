Санто-Доминго, , 10:08 — REGNUM Управление по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики изъяло 13 апреля 1613 килограммов сильнодействующего наркотика в ходе двух рейдов в провинции Перавиа. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Доминиканская Республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Первая партия была захвачена в открытом море, а вторая — в лесистой местности. В ходе операции было арестовано пять граждан Доминиканы и два гражданина Колумбии, также были изъяты катер, грузовик, два мотоцикла, пистолет, рации и сотовые телефоны.

Менее чем за месяц колумбийские органы совершили восемь рейдов, в ходе которых было обнаружено 3940 килограмм наркотиков.

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