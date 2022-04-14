Москва, 14 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы около железнодорожной станции Бекасово построят индустриально-логистический центр, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

donland.ru Макет логистического центра

На участке площадью 556 га планируется возвести около 2,5 млн кв. метров недвижимости — производственных цехов, гостиниц и складов.

Примерный объем инвестиций составит 200 млрд рублей. Проект будет реализовываться на протяжении длительного времени. На строительство первой очереди уйдет 4-5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый год в Новой Москве прибавляется по 10−12 тыс. рабочих мест.

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