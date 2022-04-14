Екатеринбург, , 09:33 — REGNUM В воздухе Екатеринбурга не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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Пробы брали на улицах Вильгельма де Геннина и Мичурина. Специалисты исследовали их на показатели диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, взвешенных веществ. Превышение ПДК загрязняющих веществ не установлено.

Отметим, в городе объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Такие условия сохранятся до 20:00 16 апреля.