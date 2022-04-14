Томск, 14 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Томской области запущен пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте картой «Тройка». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, систему тестируют пока на двух маршрутах.

Http://gradkostroma.ru Тройка

Так, пассажиры городского маршрута №5, а также пригородного №150 смогут расплатиться за проезд транспортной картой. Впрочем, возможность оплаты банковской картой или наличными сохранена.

По словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, развитие цифровых сервисов оплаты проезда позволят повысить качестве транспортного обслуживания.

«Надеемся, что успешное тестирование данной системы сделает проезд в общественном транспорте для наших пассажиров более комфортным», — отметил чиновник.