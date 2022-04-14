Оренбург, , 09:31 — REGNUM В Оренбурге прокуратура в судебном порядке потребовала обязать органы местного самоуправления ликвидировать большую несанкционированную свалку, представляющую опасность. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Свалка Recyclemag.ru

Свалка расположена в южной части муниципалитета. Нелегальный склад опасных отходов занимает площадь около 81 га. В адрес главы горда было внесено представление. Но мер к ликвидации свалки не было предпринято.

Последовал иск в суд. Мэрию и муниципальное казённое учреждение обязали в судебном порядке ликвидировать несанкционированную свалку. Решение в законную силу не вступило.