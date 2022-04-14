Москва, 14 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В открытый доступ выложена база электронных писем ряда государственных структур России. Об этом 14 апреля сообщает газета «Коммерсантъ».

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В частности, опубликованы письма сотрудников Министерства культуры РФ, администрации города Благовещенска (Амурская область), а также аппарата губернатора Тверской области. Уточняется, что объём обнародованной информации превышает 700 гигабайт.

В документах содержатся данные о зарплатах, увольнениях, а также об имеющихся дефектах у объектов культурного наследия. Предполагается, что утечка данных могла произойти из-за уязвимости почтовых серверов в результате пренебрежения вопросами кибербезопасности со стороны чиновников.