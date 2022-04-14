Абакан, , 09:31 — REGNUM Ещё три пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным регионального оперативного штаба, скончались двое мужчин (71 год, 84 года) и 83-летняя женщина.

С 1 января 2022 года в Хакасии умерли 386 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 29 носителей коронавируса, выздоровели 64 человека.

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