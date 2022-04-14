Париж, 14 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Согласно опросу CSA, опубликованному в этот четверг, 14 апреля, более семи из десяти жителей Франции (72%) заявили о своем желании пойти на выборы, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По данным опроса, наиболее мобилизованными должны быть пенсионеры (65 лет и старше). 82% жителей пенсионного возраста заявили, что будут голосовать.

Молодежь, как и в первом туре выборов во Франции, скорее воздержится: 34% в возрасте 18-24 лет и 41% в возрасте 25-34 лет заявили, что не пойдут на выборы.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не поедет в Москву до нормализации ситуации на Украине.