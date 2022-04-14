Монтевидео, 14 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Делегация ВВС Уругвая посетила объекты чешского авиастроителя AERO Vodochovy, чтобы изучить характеристики военного учебно-тренировочного лёгкого самолёта L-39NG для определения возможностей дальнейших закупок этой модели. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

(сс) CS92 Самолет L-39NG

Воздушные силы Уругвая в настоящее время ведут преобразование своего авиапарка. Помимо Чехии, свои услуги предложила и Россия, которая предложила заменить Cessna A-37 Dragonfly и IA-58 Pucarás на обновлённые тренировочные Як-130.

L-39NG в чешском парке стал преемником Aero L-39 Albatros, Як-130 в российском авиапарке также стал заменой для этой чешской модели. Несмотря на сходство моделей, Уругвай отдаёт предпочтение AERO Vodochovy, а не авиабюро Яковлева.