Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга стали чаще жаловаться на крыс и других грызунов, численность которых увеличилась на фоне плохой уборки города. Если так продолжится, предупреждает главный санитарный врач города Наталия Башкетова, то вскоре в Петербурге вырастет число особо опасных инфекционных заболеваний, а качество жизни петербуржцев ухудшится.

Крыса

Как следует из постановления Башкетовой, в 2020 году в управление Роспотребнадзора поступило 334 обращения на наличие грызунов и 864 — на ненадлежащую санитарную очистку территории и мест временного накопления отходов. В 2021 году в управление поступило уже 388 обращений на наличие грызунов и 1078 — на ненадлежащую уборку, а в первом квартале 2022 года — 140 жалоб на грызунов, что составляет 36% от аналогичных обращений за весь 2021 год, а также 619 обращений на ненадлежащую уборку территорий и мусорных площадок, что составило 57% от аналогичных обращений за весь предыдущий год.

«Сложившаяся эпидемиологическая ситуация и прогноз ее развития свидетельствуют, что дальнейшее увеличение численности грызунов в Петербурге может привести к росту числа особо опасных инфекционных заболеваний людей, увеличению экономического ущерба, наносимого грызунами, ухудшению качества жизни населения», — говорится в документе.

Главный санитарный врач постановила всем органам исполнительной власти Петербурга обеспечить постоянную уборку и дератизацию территорий, а также контролировать выполненную работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге зимой стартовала мусорная реформа на фоне которой произошел сбой в уборке мусорных площадок и вывозе твердых коммунальных отходов.

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