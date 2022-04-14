Иркутск, 14 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Приангарья обратились в ФАС из-за роста цен на авиационное топливо перед пожароопасным сезоном. Как сообщил глава минлеса региона Владимир Читоркин, поступила информация, что один из подрядчиков, с которым заключено два контракта на выполнение авиационных работ (32% от всех запланированных летных часов), просит увеличить стоимость летного часа в связи с повышением цен на авиационное топливо и на авиационное масло.

Топливо

Исходя из этого, стоимость только этих двух контрактов увеличится с 66 млн рублей до 98,3 млн рублей. Депутат Олег Попов заметил, что большая часть авиационной техники, задействованной в тушении лесных пожаров, работает на топливе, производимом в России.

«Есть смысл обратиться в ФАС для проверки и решения этого вопроса. Иначе выделенное дополнительное финансирование на авиалесоохранные работы пойдет на оплату топлива по завышенным ценам, а не на увеличение летных часов», — заявил депутат.

Как было отмечено, объем финансирования на охрану лесов от пожаров увеличен на 39% по сравнению с прошлым годом и составляет 1,68 млрд рублей. Во всех 37 территориальных управлениях министерства лесного комплекса созданы оперативные штабы, подготовлены и утверждены планы тушения лесных пожаров, подготовлены специализированные диспетчерские службы, созданы рабочие группы по взаимодействию с арендаторами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье утверждены перечни населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2022 года. Речь идёт о 603 таких населенных пунктов.

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