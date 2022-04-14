Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области предприятие выплатило 1,7 млн рублей семье погибшего работника. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В марте 2021 года на уральском заводе произошел несчастный случай. Электромонтёр погиб от удара током во время работы на преобразователе подстанции. Согласно результатам проверки, трагедия произошла в связи с нарушениями требований охраны труда.

Виновные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать с предприятия компенсацию морального вреда в пользу членов семьи погибшего. В ходе рассмотрения иска в суде стороны заключили мировое соглашение. Семье погибшего работника выплачено 1,7 млн рублей.