Екатеринбург, 14 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области предприятие выплатило 1,7 млн рублей семье погибшего работника. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В марте 2021 года на уральском заводе произошел несчастный случай. Электромонтёр погиб от удара током во время работы на преобразователе подстанции. Согласно результатам проверки, трагедия произошла в связи с нарушениями требований охраны труда.

Виновные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать с предприятия компенсацию морального вреда в пользу членов семьи погибшего. В ходе рассмотрения иска в суде стороны заключили мировое соглашение. Семье погибшего работника выплачено 1,7 млн рублей.