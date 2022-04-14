Улан-Удэ, 14 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Сотрудник Росгвардии из Бурятии Тимур Тонтоев награждён орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Награждение состоялось 14 апреля в доме правительства Бурятии. В специальной военной операции на Украине колонна, в которой ехал военнослужащий, была обстреляна с двух направлений неустановленными лицами. В этот момент сержант Тонтоев, как отмечается, эвакуировался из автомобиля и занял оборону.

«Действуя умело и самоотверженно сержанту Тимуру Тонтоеву удалось отразить натиск противника, дать возможность спешится личному составу с военной техники, принять оборону и начать вести ответный огонь», — отметили в правительстве.

В результате боестолкновения росгвардеец получил огнестрельное ранение в ногу. Несмотря на это, он продолжил вести бой, благодаря чему им удалось отразить нападение противника.

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