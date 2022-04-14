Нижний Тагил, Свердловская область, 14 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Жителя Нижнего Тагила Свердловской области будут судить за поджег сожительницы. Женщина скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошёл в марте 2021 года. Между обвиняемым и сожительницей возник конфликт. Мужчина толкнул знакомую. Женщина прошила на себя спиртосодержащую жидкость из стакана. Воспользовавшись этим, уралец поднёс к ее телу пламя зажигалки. Из-за паров спирта одежда женщины загорелась. Свердловчанка получила ожоги кожи шеи, грудной клетки, живота и рук. Она скончалась в больнице из-за 40% ожогов.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют в по части 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.