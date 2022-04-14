Донецк, 14 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, в результате один мирный житель погиб, трое ранены. Об этом 14 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что ВСУ выпустили 198 единиц различных боеприпасов, на донецком направлении украинские боевики применяли РСЗО «Град» и РЗСО «Ураган», артиллерию калибра 122 мм, на горловском – артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

«За прошедшие сутки поступили сведения об одном погибшем и трех раненых мирных жителях», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.