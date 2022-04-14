Уфа, 14 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Небольшой рост числа сотрудников, находящихся под риском увольнения из-за экономической ситуации, фиксируется в Башкирии. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова в прямом эфире из центра управления регионом.

Yarregion.ru Ярославская служба занятости

«Могу сказать, что немножко начался рост риска увольнения. Было 12 тысяч на прошлой неделе, стало 15 тысяч», — заявила Иванова.

Она объяснила, что риск увольнения, это когда реально планируют уволить работника, либо, когда на предприятии есть простой, либо есть отпуска без сохранения зарплаты, либо не полная рабочая неделя.

Иванова отметила, что в республике ситуация на рынке труда является контролируемой.

«Мы на связи со всеми работодателями республики, и понимая, что могут начаться проблемы, мы вовремя обратились в федеральное правительство и получили реальную финансовую поддержку, которая будет направлена именно на снижение напряженности на рынке труда», — сообщила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на поддержку рынка труда, организацию общественных работ, временной занятости и переобучение граждан в Башкирии намерены направить 895 млн рублей.