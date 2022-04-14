Вольский район, Саратовская область, , 09:53 — REGNUM Двое детей и женщина были госпитализированы в саратовскую больницу с предварительным диагнозом — отравление угарным газом. Организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Пострадавших детей 2014 и 2015 годов рождения, а также 44-летнюю женщину доставили в больницу Вольского района ночью 13 апреля.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Специалисты проверят внутридомовое газовое оборудование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 28 февраля в частном доме в городе Балашове семья с двумя детьми отравилась угарным газом.

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