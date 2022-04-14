Москва, , 09:22 — REGNUM О героических действиях водителя дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения ефрейтора Радмира Таова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 14 апреля в Минобороны России.

Водитель дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения ефрейтор Радмир Таов Минобороны РФ

Уточняется, что ефрейтор с первых дней спецоперации в составе тактической группы бригады материально-технического обеспечения доставлял боеприпасы в заданные районы.

Также указывается, что Таов двигался в составе автомобильной колонны, доставляя боеприпасы к позициям российской группировки войск, которая вела ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов, когда во время приближения к полю боя, автоколонна подверглась авиаудару противника.

«Несмотря на систематическое ведение националистами огня, ефрейтор Таов, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, загруженным боеприпасами, вывел машину из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям», — говорится в сообщении.

Помимо того, отмечается, что во время нахождения на поле боя ефрейтор смог вытащить из загоревшегося после попадания вражеского снаряда автомобиля пять человек, чем спас им жизнь.

«Благодаря грамотным и решительным действиям воина-автомобилиста ефрейтора Таова снабжение боеприпасами общевойсковых подразделений было осуществлено вовремя, что способствовало успешному выполнению задач по разгрому неонацистов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.