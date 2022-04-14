Якутск, 14 апреля 2022, 09:27 — REGNUM В Якутии проходят испытания мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД. Ожидается, что их использование положительно повлияет на дисциплину автоводителей и поможет в розыскных мероприятиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в управлении автомобильных дорог республики.
Читайте также: В Якутии увеличилось число погибших и пострадавших в ДТП
Оборудование способно контролировать разные виды нарушений правил дорожного движения на большом расстоянии и радиусе 360 градусов. Комплекс в том числе способен зафиксировать движение автомобилей, снятых с учёта или с владельцами, лишёнными прав. Информация поступает в госавтоинспекцию в реальном времени.
Пока такое оборудование используется только в Москве. Якутия стала первой среди регионов после столицы России, в желании тестировать новую систему обнаружения нарушений ПДД.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в республике увеличилось число погибших и пострадавших в ДТП. Нарушения ПДД допускали водители автобусов и такси.