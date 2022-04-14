Париж, , 09:21 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не поедет в Москву до нормализации ситуации на Украине, передает BFM TV.

Владимир Путин и Марин Ле Пен Kremlin.ru

«Нет причин навещать Владимира Путина в Москве», — объясняет Марин Ле Пен в эфире BFM TV.

«Я думаю, что Европейский союз и НАТО должны позаботиться о том, чтобы ослабить связи, которые были созданы между Россией и Китаем», — отметила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила за укрепление отношений с Алжиром.

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