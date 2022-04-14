Париж, 14 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не поедет в Москву до нормализации ситуации на Украине, передает BFM TV.

Kremlin.ru Владимир Путин и Марин Ле Пен

«Нет причин навещать Владимира Путина в Москве», — объясняет Марин Ле Пен в эфире BFM TV.

«Я думаю, что Европейский союз и НАТО должны позаботиться о том, чтобы ослабить связи, которые были созданы между Россией и Китаем», — отметила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила за укрепление отношений с Алжиром.