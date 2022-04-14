Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Ростовской области поэтапно завершается отопительный сезон. В связи с благоприятным метеопрогнозом теплоснабжение прекращено в восьми муниципальных образованиях, сообщили ИА REGNUM в донском министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Весна в Ростове-на-Дону

По состоянию на 13 апреля, отопительный сезон завершён в Белокалитвинском, Боковском, Родионово-Несветайском районах, а также в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Донецке. Решение принято после того, как среднесуточная температура воздуха превышала +8 градусов в течении пяти дней.

Принять решение о досрочном завершении отопительного сезона могут сами собственники многоквартирного дома, уведомив об этом управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Социальные объекты перестанут отапливаться на основании заявок руководителей.

Во всех муниципальных образования продолжают работу диспетчерские службы.