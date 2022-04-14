Грозный, , 09:21 — REGNUM В Чечне запланированы масштабные работы по реконструкции и строительству аэровокзального комплекса аэропорта Грозный «Северный» имени Ахмата Кадырова. На данном этапе уже объявлен конкурс для определения компании, которая займется строительством аэродромной части. В ближайшее время будет объявлен следующий конкурс — на строительство аэровокзала. Об этом сообщил премьер-министр Муслим Хучиев в ходе совещания по вопросам реализации проекта.

Международный терминал «АЭРОПОРТ ГРОЗНЫЙ». Проект Smbuil.ru

«В ближайшее время будет объявлен конкурс на строительство уже аэровокзального комплекса», — цитирует главу правительства ИА «Чечня Сегодня».

Ранее сообщалось, что власти Чечни не раз обращались к федеральным властям, в том числе к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом необходимости строительства нового аэропорта в Грозном. Положительное решение было принято в 2019 году. Сообщая о нем, Муслим Хучиев рассказал, что новый аэропорт в Грозном обойдется в сумму около 14,5 млрд рублей. Его планируют построить до 2024 года.

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