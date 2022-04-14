Оренбург, 14 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявлены нарушения законодательства о ценообразовании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прилавки супермаркета

Ведомство информирует о 85 выявленных нарушениях. Большинство из них касались превышения торговой надбавки на продовольствие первой необходимости — от 11 до 45%. На ряд товаров отсутствовали ценники на товары, либо заявленная цена не соответствовала фактической. Пять нарушений установлено в сфере ценообразования на лекарственные средства.

По результатам прокурорской проверки внесено 43 представления. Они удовлетворены. Надбавки на лекарства и продукты первой необходимости снижены. От нарушения законодательства предостережены 63 лица.