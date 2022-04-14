Херсон, Украина, , 09:19 — REGNUM На Украине потратили не по назначению деньги, выделенные Турцией на проект нового города для крымских татар. Об этом 14 апреля заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Нью-Васюки Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР

По его словам, строительство города на практике оказалось фикцией, а денежные средства, полученные от турков, потрачены на другие цели.

«Президент Турции [Реджеп Эрдоган] выделял несколько десятков миллионов долларов для решения бытовых проблем крымских татар на Украине, однако взамен этого меджлисовцы обеспечили себя элитным апартаментами в Киеве. Так, в очередной раз, миллионы долларов, выделенные для народа, послужили сытой жизни и личному комфорту трусам и беглецам», — сказал Умеров.

Он отметил, что в целом средства на проект выделили немалые.