Москва, 14 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Певица Зара посетила участников спецоперации на Украине, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве. Об этом сообщает 14 апреля Министерство обороны России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зара

Заслуженная артистка России Зара (Зарифа Мгоян) присоединилась к акции «Лучшим воинам мира», организованную Главным военно-политическим управлением ВС РФ. Ранее певица не раз выступала с сольными концертами перед российскими военнослужащими, в том числе и авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Артистка подчеркнула, что встреча с военнослужащими — её личная инициатива. Гражданский долг каждого артиста — выступать в разных условиях.

«Если его где-то хотят слышать и любят – он обязательно должен приехать к этим зрителям», — сказала Зара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в акции «Лучшим воинам мира», направленной на поддержку военнослужащих в ходе лечения и реабилитации после ранений, приняла участие певица Виктория Дайнеко.

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