Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) студентов, которые участвовали в незаконных уличных акциях и были привлечены к административной ответственности, предлагают не отчислять, вместо этого они могут получить выговор. Об этом сообщили в виртуальной приёмной вуза.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

«В отношении данных обучающихся комиссия рекомендовала применение дисциплинарного взыскания в виде выговора. В связи с этим в Студенческий совет СПбГУ в целях получения мнения будут направлены проекты приказов о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора», — сказано в сообщении.

Решение о применении каких-либо мер к студентам принимается на заседании комиссии с участием заместителя ректора по правовым вопросам, первого проректора по молодежной политике и организации приема и других сотрудников вуза.

В ходе состоявшихся встреч комиссии с 46 студентами 37 из них заявили, что были задержаны случайно, и намерений принять участие в несанкционированных акциях у них не было. Остальные же признали участие, но заверили, что больше участвовать в них не будут. Все эти студенты ранее не получали дисциплинарных взысканий.

Ранее сообщалось, что в ходе пресечения уличных акций было задержано более 40 студентов СПбГУ, от которых вуз потребовал объяснений.

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