Москва, , 09:17 — REGNUM Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.

Военная операция России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Мне выпала честь вручить вам государственные награды и сказать слова огромной благодарности за ваш боевой труд, за то, что вы сделали для России, за то, что вы несете освобождение от нацизма, который, к сожалению, сегодня произрастает на братской украинской земле. Именно благодаря вам существенно снижен боевой потенциал врага», — сказал Лапин, обращаясь к военнослужащим.

Среди наград, которые были вручены, Ордена Мужества, медали «За отвагу» и «Жукова».