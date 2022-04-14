Денвер, США, , 09:17 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 9:3.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы. Хет-трик оформил форвард Натан Маккиннон. Также отличились Николя Обе-Кюбель, сделавший дубль, Андре Бураковски и Кейл Макар.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились нападающие Адриан Кемпе, Алекс Иафалло и Филлип Дано.

На сегодняшний день «Колорадо» занимают первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 112 очков. «Лос-Анджелес» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 88 очками.

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