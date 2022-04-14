Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 80 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус победили 30 620 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выявлено за сутки 11 новых случаев инфицирования. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Турочакского, Усть-Канского и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев к 14 апреля достигло 33 986.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 651, в том числе 603 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 566, за весь период – 435 916», — добавили в штабе.