Москва, , 09:16 — REGNUM В России годовая инфляция в марте 2022 года значительно ускорилась 16,7%) по сравнению с февралём. Это максимальное значение с 2015 года, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Инфляция

Рост цен в марте практически на все товары и услуги составил 7,5%, это максимум с 2000-х годов. Основные причины роста цен — ослабление рубля и всплеск потребительского спроса из-за введения новых санкций.

Регулятор отмечает, что в ближайшее время годовая инфляция в России продолжит расти, но проводимая ЦБ денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период со 2 по 8 апреля выросли в среднем на 0,66%.

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