Буэнос-Айрес, 14 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Федеральный судья Аргентины Хулиан Эрколини распорядился прекратить дело в отношении вице-президента страны и экс-президента государства Кристины Фернандес де Киршнер. Об этом пишет издание Perfil.

Casarosada.gob.ar Кристина Фернандес де Киршнер

Ранее её подозревали в краже государственных денежных средств при импорте сжиженного природного газа.

По словам Эрколини, газ закупался «по рыночной цене», и, вопреки доводам обвинения, цены на газ не завышались.

«Следует исключить гипотезу следствия, связанную с вышеупомянутыми элементами мошеннической схемы», — говорится в постановлении Эрколини.

При этом Кристина Фернандес де Киршнер осталась фигуранткой ряда других дел о коррупции.