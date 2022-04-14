Кабул, 14 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Департамент министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издал приказ шиитам-сотрудникам сферы образования афганской провинции Дайкунди проводить полуденную молитву под руководством директора-суннита. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Сунниты и шииты — два основных направления в исламе, различающиеся в обрядности и толковании некоторых догм ислама. При этом основное население провинции Дайкунди — хазарейцы-шииты.

Источники сообщили изданию, что они не знают, «будет ли принята Всевышним эта принудительная коллективная молитва. Поэтому, чтобы Аллах внял их молитвам, они ещё раз сотворили полуденную молитву индивидуально».

Источники добавили, что этот приказ исполняется с 6 апреля. Кроме того, верующие обязаны в течение ещё получаса в жаркую погоду выслушивать комментарии к Корану директора департамента образования, несмотря на то, что они постятся.

Сотрудникам также предписывается носить головные уборы и бороды длиной не менее одной «ладони».

Ранее департамент образования Дайкунди выступил с заявлением, в котором призвал сотрудников-мужчин следить за бородой и прической и носить головные уборы, а сотрудниц — носить хиджаб.