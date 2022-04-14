Каракас, 14 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Согласно отчёту, опубликованному Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 13 февраля, добыча нефти в Венесуэле упала в марте на 7,6% по сравнению с февралём. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

В общей сложности в марте страна производила 728 тысяч баррелей нефти в сутки, в то время как в феврале добывалось 788 тысяч баррелей. Таким образом, первый квартал 2022 года Венесуэла завершила на уровне 756 тысяч баррелей в сутки, что на 7% меньше, чем в последнем квартале 2021 года, когда ежедневно добывалось 817 тысяч баррелей.

В марте прошлого года президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением, в котором уверенно заявил, что в 2022 году нефтедобыча будет доведена до уровня 2 миллионов баррелей нефти в день «при любой погоде». Невыполнение планов Мадуро объяснил энергетическим кризисом, вызванным конфликтом в Восточной Европе, а также неожиданным интересом США к Венесуэле.