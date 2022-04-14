Санкт-Петербург, 14 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. На полигонах Финского залива завершился второй этап заводских ходовых испытаний новейшей дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» (проект 677 «Лада»), сообщили 14 апреля в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

АО «Адмиралтейские верфи» Подлодка «Кронштадт» в Неве

«В течение девяти дней совершены погружения субмарины, проверены системы корабля», — отметили на предприятии. После возвращения в Петербург специалисты начнут подготовку подлодки к третьему этапу заводских ходовых испытаний.

«Кронштадт» относится четвертому поколению неатомных подводных лодок. В начале 2022 года петербургское предприятие начало работы по постройке четвертой и пятой подводных лодок проекта 677. Госконтракт на их строительство заключен между АО «Адмиралтейские верфи» и Министерством обороны РФ в июне 2019 года.

«В настоящее время специалисты верфей завершили стыковку прочного корпуса третьего подводного корабля 677 проекта «Великие Луки». Продолжается резка металла на четвертую и пятую подводную лодки проекта», — уточнили в пресс-службе судостроительного предприятия.