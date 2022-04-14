Париж, 14 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Желая укрепить отношения между Францией и тремя государствами Магриба, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен высказалась за «предоставление виз» алжирцам, в частности, для «эффективного» возвращения Алжиру его изгнанных граждан, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Мы не зависим от алжирских углеводородов, нормализация отношений прежде всего в интересах Алжира», — заверила Марин Ле Пен.

По ее словам, стремление к «дружбе с Алжиром» скорее сентиментально, чем рационально. Кандидат признала темные страницы общей истории, добавив, что речь не идет о пропаганде французского «покаяния».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заверила, что «не выйдет из Парижского соглашения» по климату, если победит во втором туре выборов.