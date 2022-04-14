Ясиноватая, ДНР, 14 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками города Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР) получил ранения мирный житель. Об этом 14 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1957 г. р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) н. п. Ясиноватая по адресу: ул. Орджоникидзе, 83», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в общей сложности по состоянию на вечер 13 апреля в плен войскам Донецкой Народной Республики (ДНР) в Мариуполе сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев.