Белгород, , 09:47 — REGNUM Мнение родителей школьников по формату обучения спросили власти Белгородской области, сообщил 14 апреля губернатор Вячеслав Гладков.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

«Провели опрос в школах по поводу необходимости перевода на дистанционное обучение. Двадцать семь процентов родителей высказались за эту форму. В основном это в Грайвороне, в Валуйках и в Шебекино», — написал глава региона.

Гладков подчеркнул, что это мнение будет учтено — при написании заявления родителями ребёнок сможет учиться дистанционно.

«Там, где есть угроза безопасности детей, например, в Журавлёвке, точнее, в приграничных с Украиной школах, уже длительное время, более месяца, у нас школы не работают и все дети переведены на дистанционное обучение», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 апреля в регионе введён «жёлтый» уровень террористической опасности. Заявление на дистанционное обучение вправе подать любой родитель.