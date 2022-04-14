Мариуполь, ДНР, 14 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В общей сложности по состоянию на вечер 13 апреля в плен войскам Донецкой Народной Республики (ДНР) в Мариуполе сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев. Об этом 14 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов», — говорится в сообщении.

При этом по состоянию на утро 13 апреля в Мариуполе сдались войскам ДНР 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США планируют поставить Украине средства химической, биологической и радиационной защиты, но это намерение не основано на конкретной информации о возможности применения в зоне конфликта средств массового поражения.