Улан-Удэ, 14 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Лейтенант Росгвардии Максим Концов из Бурятии представлен к званию Героя России посмертно. Награду 14 апреля передали родным погибшего в ходе спецоперации на Украине офицера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Правительство Бурятии Звезду Героя России передали родным Максима Концова

24 марта Максим Концов выдвинулся в качестве старшего разведгруппы, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов. Обнаружив противника, разведчики вступили в бой.

«Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно — разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными», — отметили в правительстве.

Благодаря смелым действиям лейтенанта диверсионная группа, а также крупный схрон оружия и боеприпасов были уничтожены, несколько человек взяты в плен. Этим Максим Концов предотвратил жертвы среди мирного населения, отметил глава региона Алексей Цыденов.

«Максим, будучи раненым, не уходил с линии огня, он прикрывал товарищей, продолжил руководство, стоял до конца. Настоящий подвиг, настоящий геройский поступок», — подчеркнул он, пообещав, что республика возьмёт на сопровождение детей героя.