Нью-Дели, 14 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Компания Infosys из Индии, занимающаяся разработкой программного обеспечения, уйдёт с российского рынка и закроет представительство в России. Об этом 14 апреля сообщил глава компании Салила Пареха.

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«Мы начали перевод нашего бизнеса и всей нашей работы за пределы России», — сказал он в эфире телеканала NDTV.

Он пояснил, что решение принято на фоне специальной военной операции России на Украине. Парех рассказал, что в российском представительстве работают менее 100 человек, им предложат вакансии в других представительствах. При этом у компании нет клиентов в России, добавил глава Infosys.